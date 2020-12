Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden Nebel, im Norden und Nordwesten zunächst aufgelockerte Bewölkung, gegen Morgen aufkommender Regen, Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tage in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt und etwas Regen. Im Osten und Süden längere sonnige Abschnitte, örtlich auch anhaltender Nebel. 3 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag Auflockerungen, in der Mitte und im Süden längere Zeit neblig-trüb. 5 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.