Das Wetter: In der Nacht im Nordseeumfeld weiterer schauerartiger, teils gewittriger Regen. Sonst kaum noch Schauer und größere Auflockerungen. Tiefsttemperatur 16 bis 10 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Südosthälfte verbreitet sonnig. 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag zunächst oft heiter oder sonnig, im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken und vor allem südlich der Donau Schauer und Gewitter. 20 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.