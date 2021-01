Das Wetter: In der Nacht bewölkt mit Schneeschauern, in höheren Lagen Schneefall. Im Westen und Süden meist trocken. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Morgen in der Westhälfte oft trocken mit sonnigen Abschnitten. In der Osthälfte bewölkt mit Schnee- und Graupelschauern. 0 bis 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag Regen, Graupel oder Schnee, dazwischen freundlich mit sonnigen Abschnitten. Minus 5 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.