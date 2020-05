Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt oder klar, im Nordwesten vereinzelt Nebel. Tiefstwerte zwischen 11 und 3 Grad, im äußersten Osten örtlich Frost. Morgen meist sonnig, im Osten zeitweise bewölkt. Temperaturen 17 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd wolkig, am Nachmittag von Westen her zunehmende Bewölkung mit Schauern. 20 bis 30 Grad.