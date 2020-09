Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst gering bewölkt. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tag meist sonnig, südlich der Donau wolkig mit einzelnen Schauern. 17 bis 25, im Südwesten bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag viel Sonnenschein bei 17 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.