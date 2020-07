Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage: In der Nacht bewölkt mit örtlichen Schauern oder Gewittern, teils unwetterartig. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Am Tag wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In einem Streifen in der Mitte von Westen nach Osten zunehmende Auflockerungen. Temperaturen 18 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wolkig, im Osten und Süden Schauer. Größere Auflockerungen im Nordosten und Südwesten. 20 bis 25 Grad.