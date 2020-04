Das Wetter: In der Nacht klar und Abkühlung auf 8 bis 1 Grad. Am Tag meist sonnig und trocken. Tageshöchstwerte 19 bis 25 Grad, vor allem an der Küste teils deutlich kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Freitag Durchzug von Wolkenfeldern, sonst meist sonnig. Am Alpenrand einzelne Schauer möglich. Höchsttemperaturen im Norden zwischen 15 und 19 Grad, sonst zwischen 20 und 27 Grad.