Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar. In der Mitte und im Süden gebietsweise dichter Nebel. Tiefstwerte von plus 10 bis minus 3 Grad. Morgen zunächst sonnig, am Nachmittag im Norden und Nordwesten bewölkt. 10 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden aufgelockert bewölkt oder heiter, im Süden dichte Wolken mit Regen. 7 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.