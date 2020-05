Das Wetter: In der Nach im Nordosten, später im Osten und Teilen der Mitte vorübergehend stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 11 Grad im Südwesten und an den Küsten, bis 3 Grad am Alpenrand. Morgen heiter oder sonnig und trocken. Im Osten und Südosten einzelne Schauer und Gewitter. 15 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Westhälfte sonnig, in der Osthälfte heiter bis wolkig mit einzelnen Schauern. 14 bis 24 Grad.