Das Wetter: Nachts meist klar oder dünne hohe Wolkenfelder. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag sonnig oder locker bewölkt bei 26 bis 33 Grad. An den Küsten 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag Wechsel aus Sonne und einigen Wolkenfeldern. Im Tagesverlauf in der Südhälfte Schauer- und Gewitter mit Unwetterpotential. Temperaturen 26 bis 32 Grad, an der See etwas kühler.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.