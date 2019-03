Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten dicht bewölkt, sonst klar. Tiefstwerte plus 7 bis minus 5 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte sonnig. 10 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden noch leicht bewölkt, sonst verbreitet sonnig bei 11 bis 20 Grad.