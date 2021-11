Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Sonst teils neblig, teils klar. Tiefstwerte von plus 9 bis minus 3 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, örtlich Regen. Sonst teils neblig trüb, teils sonnig. 3 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordosten zunächst dicht bewölkt. Sonst teils trüb, teils sonnig. Im Tagesverlauf von Nordwesten her starke Bewölkung. 3 bis 13 Grad.

