Das Wetter: In der Nacht in der Westhälfte teils kräftige Gewitter, in der Osthälfte klar und trocken. Tiefstwerte 19 bis 10 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt und meist trocken, im Osten nachmittags Gewitter, örtlich Unwettergefahr. 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen überwiegend sonnig und trocken, in den westlichen Mittelgebirgen und dem Schwarzwald Schauer und Gewitter. 20 bis 28 Grad.