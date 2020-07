Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 5 Grad. Am Tag vielfach freundlich und trocken. Im Norden teils stärker bewölkt, vereinzelt auch Regen. Am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Süden zunächst noch freundlich. Sonst zunehmend stark bewölkt mit Schauern. 19 bis 28 Grad.