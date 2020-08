Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt, gelegentlich leichter Regen. Tiefstwerte 19 bis 9 Grad. Am Tag verbreitet sonnig. In der Mitte zeitweise stark bewölkt und gelegentlich Regen. Temperaturen 27 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte bewölkt und gelegentlich Regen. In der Südosthälfte sonnig. 29 bis 35, im Norden und Westen 24 bis 29 Grad.