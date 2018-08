Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten örtlich Schauer und Gewitter, sonst meist trocken. Tiefstwerte 21 bis 13 Grad. Am Tage vor allem in den Mittelgebirgen und an den Alpen vereinzelt kräftige Gewitter, sonst vielfach sonnig. 23 bis 36 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet sonnig, in den Mittelgebirgen Gewitter möglich. Höchstwerte 23 bis 37 Grad.