Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar. Örtlich Nebel. Am Alpenrand einige Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 6 Grad. Am Tage im Westen aufziehende Schauer und Gewitter, im Osten und Süden sonnig. Temperaturen 24 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Westen wechselnd wolkig, im Osten Schauer und Gewitter. 22 bis 29 Grad.