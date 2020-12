Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Niederschläge teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Im Norden gebietsweise Auflockerungen. Tiefstwerte +3 bis -4 Grad. Morgen, am 1. Weihnachtsfeiertag, an den Alpen und in den Mittelgebirgen Schneeschauer. Sonst häufig trocken, im Norden gebietsweise länger sonnig. Tageshöchstwerte 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am 2. Weihnachtsfeiertag von Nordwesten her Bewölkungszunahme und nachfolgend etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, im Süden auch längere Aufheiterungen. Werte zwischen 1 und 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.