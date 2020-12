Das Wetter: In der Nacht bedeckt, gebietsweise Regen, im höheren Bergland Schnee. Im Osten und Südosten klar. Tiefstwerte plus 4 bis minus 8 Grad. Am Tag im Südwesten und in der Mitte bedeckt, zeitweise Regen, im höheren Bergland Schnee. Ansonsten auch etwas Sonne, überwiegend trocken. 1 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag unterschiedlich bewölkt, örtlich ein wenig Sonne, in der Mitte und im Südwesten zeitweise Regen. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.