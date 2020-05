Das Wetter: In der kommenden Nacht zunächst meist klar, später von Westen her aufziehende Bewölkung. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Morgen vielfach dicht bewölkt, im Nordwesten am Nachmittag Schauer, nur im Süden und Osten weiterhin sonnig. 20 bis 26, im Südwesten bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen. Im Tagesverlauf in der Mitte und im Westen Auflockerungen. 16 bis 24 Grad.