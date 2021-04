Das Wetter: In der Nacht abklingende Niederschläge. Gebietsweise größere Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen im Norden und Süden bewölkt mit Schauern. In der Mitte freundlich. 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Südosthälfte und in Sachsen gebietsweise leichter, am Nachmittag und am Abend häufig und teils kräftiger Regen. Sonst wolkig bis stark bewölkt und einzelne Schauer. 12 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.