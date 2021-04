Das Wetter: In der Nacht abklingende Niederschläge. Gebietsweise größere Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis minus 3 Grad. Am Tag im Norden und Süden bewölkt mit Schauern. In der Mitte freundlich. 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Südosthälfte und in Sachsen gebietsweise leichter, am Nachmittag und am Abend häufig und teils kräftiger Regen. Sonst wolkig bis stark bewölkt und einzelne Schauer. 9 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.