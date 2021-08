Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte sowie im Südosten wiederholt Schauer oder Regen. In der Westhälfte gebietsweise trocken mit einzelnen Auflockerungen. 14 bis 7 Grad. Morgen erneut stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Lediglich im Südwesten auch sonnige Abschnitte und meist trocken. Temperaturen 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag Schauer und Gewitter, im Norden und Nordosten nachlassend. Höchstwerte 15 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.