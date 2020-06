Das Wetter: In der Nacht im Osten und Südosten abklingende Schauer und Gewitter. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte von 18 bis 9 Grad. Am Tage im Osten und Nordosten stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Sonst zunächst heiter bis wolkig und trocken. Später von Südwesten her Gewitter. 24 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag verbreitet Schauer und teils starke Gewitter. Im Nordosten und südlich der Donau heiter. 22 bis 30 Grad.