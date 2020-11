Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand einer Hochdruckzone mit Schwerpunkt über Osteuropa herrscht überwiegend ruhiges Wetter in Deutschland. Ein schwacher atlantischer Tiefausläufer überquert dabei heute Deutschland von West nach Ost.

Die Vorhersage:

Nachts wechselnd bis stark bewölkt, im Norden Regen, in der Mitte und im Süden Nebel. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag vermehrt Auflockerungen, mitunter auch heiter und meist trocken. Im Nordwesten und Westen etwas Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden stark bewölkt aber kaum Regen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig. 9 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.