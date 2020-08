Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte gewittrige Regenfälle, im Osten und Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 22 bis 17 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bewölkt und gelegentlich Regen. In der Südosthälfte sonnig. Temperaturen im Norden und Westen 26 bis 31, sonst 30 bis 37 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Westen wechselnd wolkig, im Osten und Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. 22 bis 30 Grad.