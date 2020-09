Das Wetter: In der Nacht südlich des Mains trocken, sonst meist dicht bewölkt mit Regen. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Morgen im Norden wechselnd bewölkt, an der Nordsee und im nördlichen Mittelgebirgsraum etwas Regen. In den übrigen Gebieten überwiegend sonnig. Tageshöchstwerte im Norden bis 23, am Oberrhein bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag teils heiter, teils bewölkt. Vor allem an der Küste, in der östlichen Mitte sowie an den Alpen Niederschläge. 17 bis 27 Grad.