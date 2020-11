Das Wetter: In der Nacht bewölkt, gebietsweise neblig, im Norden etwas Regen. Tiefstwerte plus 9 bis minus 4 Grad. Morgen in der Nordhälfte dichte Wolken. Sonst nach Nebelauflösung länger sonnig. Temperaturen 5 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Westen heiter, im Osten und Süden bewölkt oder länger neblig. 9 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.