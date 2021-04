Das Wetter: In der Nacht im Norden stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Sonst unterschiedlich bewölkt und trocken. Tiefstwerte plus 5 bis minus 7 Grad. Am Tag im Norden etwas Regen. Im Rest des Landes meist heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen 8 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag im Norden bewölkt, in der Mitte regnerisch und im Süden wechselnd wolkig. Im Norden 7 bis 11, sonst 12 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.