Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten und Norden sowie in den Alpen stark bewölkt und einzelne Schauer und Gewitter. Sonst gering bewölkt. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Morgen in der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte locker bewölkt oder sonnig. 21 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter, im Osten und Südosten einzelne Schauer. 23 bis 28 Grad.