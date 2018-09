Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Nordwesten und in der Mitte leichter Regen. In der Südhälfte trocken. 12 bis 3 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Im Norden sonnige Abschnitte. Temperaturen 14 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag stark bewölkt, in der Mitte freundlicher. 13 bis 19 Grad.