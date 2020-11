Das Wetter: Nachts im Norden bedeckt und etwas Regen. Sonst teils gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 6 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten stark bewölkt mit Sprühregen. Im Rest des Landes verbreitet Nebel oder Hochnebel. Temperaturen minus 1 bis plus 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordosten bedeckt, zeitweise etwas Sprühregen. Sonst erneut teils ganztägig Nebel oder Hochnebel. Minus 2 bis plus 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.