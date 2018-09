Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte Bewölkungszunahme mit leichtem Regen. In der Südhälfte gering bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 12 bis 3 Grad. Am Tag im Norden zunehmend aufgelockert mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Süden Wolken und vereinzelt etwas Regen. Temperaturen 14 bis 19, im Süden 19 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten und in der Mitte überwiegend stark bewölkt, sonst heiter. 13 bis 20 Grad.