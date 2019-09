Das Wetter: Am Abend und in der Nacht an den Küsten und an den Alpen Regen. Sonst trocken. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Morgen im Nordwesten und Süden bewölkt, in der Mitte Aufheiterungen. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Südosten regnerisch. Sonst wechselnd bewölkt, im Westen und Nordwesten mit Schauern. 16 bis 20 Grad.