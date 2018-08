Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten und im äußersten Westen zunehmend bewölkt, später gebietsweise Schauer. Sonst gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad. Morgen in der Westhälfte Schauer und vereinzelte Gewitter. In der Osthälfte sonnig. Temperaturen von 21 Grad an der Nordsee bis 34 Grad im Osten.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten wechselnd bewölkt, an der Küste Schauer. Im Osten abklingende Niederschläge. Im Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst sonnig oder heiter. 20 bis 29 Grad.