Das Wetter: Im Osten und Südosten wechselnd bewölkt, an den Alpen und am Erzgebirge auch Schauer. Sonst oft heiter bis sonnig und trocken. Höchstwerte in der Osthälfte 15 bis 21 Grad, in der Westhälfte bis 24 Grad. Morgen wechselnd wolkig, vor allem im Nordwesten auch länger sonnig. Im Osten und Süden teils auch dichter bewölkt, örtlich mit Schauern. 14 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Westen wechselnd oder gering bewölkt und trocken. Nach Süden zunehmende Bewölkung, teils auch bedeckt mit Regen. 12 bis 24 Grad.