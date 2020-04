Das Wetter: In der Nacht im Süden meist klar, im Norden und der Mitte ein paar Wolkenfelder. Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 2 Grad in der Südwesthälfte und plus 5 und minus 2 Grad im Norden und Osten. Am Tag in der Nordhälfte zeitweise bewölkt, nach Süden hin weitgehend sonnig. Temperaturen in der Nordosthälfte von 8 bis 18 Grad, im Südwesten 19 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet sonnig. Im Norden 9 bis 16 Grad, im Süden 17 bis 26 Grad.