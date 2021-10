Das Wetter: Am Abend und in der Nacht nachlassender Wind. In der Mitte und im Süden zeitweise Regen. Sonst größere Auflockerungen und meist trocken. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Morgen in der Nordhälfte schauerartige Regenfälle, teils auch Gewitter. In der Südhälfte im Tagesverlauf teils länger sonnig. Höchstwerte 8 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag bewölkt, im Tagesverlauf zunehmend Auflockerungen. Im Südwesten und Süden sonnig. 8 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.