Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte wolkig, in der Südhälfte häufig klar. Temperaturen von plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen in der Nordhälfte wolkig, sonst meist sonnig. 8 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Mitte wolkig, aber trocken. Sonst sonnig oder leicht bewölkt. Höchstwerte zwischen 9 Grad im Norden und Osten sowie 20 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.