Das Wetter: In der Nacht im Süden und in der Mitte Schauer und Gewitter mit Starkregengefahr. Im Nordosten nachlassender Regen, im Nordwesten trocken. 15 bis 7 Grad. Am Tag in der Südosthälfte Schauer und Gewitter. In der Nordwesthälfte vielfach trocken mit sonnigen Abschnitten. 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt und im Osten, Südosten und Nordwesten Schauer oder Gewitter. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.