Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten dicht bewölkt und vereinzelt Regen. Im Süden und Westen trocken. Tiefstwerte 0 bis minus 6 Grad. Am Tag von Westen und Südwesten bis in die Mitte dichte Bewölkung mit Regen. Im Osten und Süden freundlicher. 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist stark bewölkt, im Osten trocken. Temperaturen 0 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.