Das Wetter: Nachts ganz im Norden sowie im Süden Regen. In der Mitte bewölkt, aber meist trocken. Tiefstwerte 6 bis minus 1 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte aufgelockert bewölkt, in der Südosthälfte Regen. Temperaturen 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Westen locker bewölkt, im Osten Regen. 5 bis 9 Grad.