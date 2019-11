Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist bewölkt mit Auflockerungen, nur im Südwesten leichter Regen. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte +4 bis -4 Grad. Morgen häufig bewölkt oder bedeckt, im Südwesten und an den Alpen Niederschläge, im Bergland als Schnee. Auch an den Küsten etwas Regen. Tageshöchstwerte 2 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden Regen, in der Mitte und im Süden Auflockerungen, in Tallagen teils ganztägig neblig trüb. 2 bis 11 Grad.