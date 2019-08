Das Wetter: In der Nacht ganz im Norden sowie südlich der Donau wolkig, sonst meist klar und trocken. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Tagsüber verbreitet sonnig. An den Alpen nachmittags einzelne Schauer und Gewitter. 23 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte sonnig, in der Südhälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. 26 bis 32 Grad.