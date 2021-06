Das Wetter: In der Nacht in Südostbayern sowie in den östlichen Mittelgebirgen Schauer, anfangs noch Gewitter, lokal Starkregengefahr. Sonst wolkig oder gering bewölkt, örtlich Nebel. 16 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Westen und Südwesten überwiegend sonnig. Im Südosten später Quellwolken, in Richtung Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 20 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.