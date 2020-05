Das Wetter: In der Nacht zunächst meist klar, später von Westen her aufziehende Bewölkung. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tage verbreitet Regenschauer, im Norden auch Gewitter, nur im Süden heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte 20 bis 26, im Südwesten bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet Regenschauer und Gewitter, an den Alpen auch länger andauernder Regen. Im Tagesverlauf von Westen her Auflockerungen. 15 bis 21 Grad.