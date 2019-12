Das Wetter: In der kommenden Nacht von Westen her Regen, in Hochlagen Schnee. An der Nordsee sowie im Osten meist trocken, stellenweise Nebel. Tiefstwerte zwischen +5 und -4 Grad. Morgen regnerisch bei 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag am Alpenrand noch etwas Schnee, an der Nordsee Nieselregen, sonst trocken. Vor allem in der Westhälfte auch sonnig. 2 bis 8 Grad.