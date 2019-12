Das Wetter: In der Nacht im Nordosten einzelne Schauer, sonst im Osten meist trocken. In der Südwesthälfte zunehmend Regen bei +5 bis -4 Grad. Tagsüber vielfach bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt und trocken, im Westen sonnig. Nur an der Nordsee und am Alpenrand Niederschläge. 2 bis 7 Grad.