Das Wetter: In der Nacht in der Nordwesthälfte bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südosthälfte kaum Wolken, teils neblig. Tiefstwerte 12 bis 1 Grad. Morgen lockere Wolkenfelder und viel Sonne. Im Norden und Nordwesten, später auch ganz im Westen dicht bewölkt und etwas Regen. Temperaturen 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Westen bewölkt mit etwas Regen. Im Osten und Süden heiter bis wolkig. 15 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.