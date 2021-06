Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt. Im Westen einzelne kräftige Gewitter nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte 21 bis 15 Grad. Am Tag in der Westhälfte wolkig, teils mit Schauern und Gewittern. Sonst sonnig oder locker bewölkt. 27 bis 37 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Osten und Südosten teils unwetterartige Gewitter mit Hagel und heftigem Starkregen. Im Nordwesten und Westen heiter bis wolkig und trocken. 24 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.